İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Kazakistan'la işbirliği mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Tahran ve Astana'daki siyasi irade, iki ülke arasındaki ticaret hacmini layık olduğu seviyeye yükseltebilir." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Pezeşkiyan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında tarım, madencilik, sanayi, ulaşım ve teknoloji alanındaki işbirliğini geliştirmek istediklerinin söyleyen Pezeşkiyan, "Tahran ve Astana'daki siyasi irade, iki ülke arasındaki ticaret hacmini layık olduğu seviyeye yükseltebilir." diye konuştu.

Ülkesinin komşuluk politikası çerçevesinde Orta Asya'ya özel önem verdiğini vurgulayan Pezeşkiyan, Kazakistan'ı, İran'ın "Bölgedeki önemli ortağı ve Hazar Denizi'nde etkili komşusu" olarak niteledi.

İran Cumhurbaşkanı, "Görüşmelerde her iki taraf da ekonomik işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Ayrıca iki ülkenin bölgesel transit ağındaki pozisyonunun güçlendirilmesi konusunda da faydalı görüşmeler yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Kazakistan'ın bölgesel ve uluslararası meselelerde ortak bir görüşe sahip olduğunun altını çizen Pezeşkiyan, "İran ve Kazakistan, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, Birleşmiş Milletlerin (BM) pozisyonunun güçlendirilmesi, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması ve nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı konularında mutabık kaldı." diye konuştu.

Pezeşkiyan, İran'ın, görüşmeler sırasında alınan kararların hayata geçirilmesi hususunda üzerine düşen tüm vazifeleri yerine getireceğini vurguladı.