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İran Dışişleri Bakanı, Çinli mevkidaşıyla ABD ve İran arasındaki mutabakat hakkında görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Çinli mevkidaşı Vang Yi, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatı telefonda ele aldı. Erakçi, mutabakatın ekonomi ve enerji işbirliğine katkı sağlayabileceğini belirtirken, Çinli bakan da anlaşmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya hesabına göre, Erakçi ve Vang Yi telefonda görüştü.

Mevkidaşına, mutabakat ile ilgili ayrıntıları aktaran Erakçi, mutabakatın sunmuş olduğu imkanların ekonomi ve enerji alanındaki işbirliğini geliştirmek için kullanılabileceğini ifade etti.

Çin'in müzakere sürecine vermiş olduğu destekten ötürü teşekkürlerini ileterek iki ülke ilişkilerinin stratejik önemini vurgulayan Erakçi ayrıca, ABD'nin mutabakat zaptındaki hükümleri uygulama ve savaşın tüm cephelerde son bulması noktasındaki sorumluluğunu dile getirdi.

Çinli bakan ise mutabakata varılmasından ötürü memnuniyet duyduklarını ve İran'ın baskılar karşısındaki duruşunu takdir ettiklerini ifade etti.

Bakan Vang Yi, mutabakat zaptındaki hükümlerin titizlikle uygulanması gerektiğini ve ülkesinin, bölge ülkeleri arasındaki sorunların çözümü noktasında işbirliğine açık olduğunu kaydetti.

Taraflar son olarak mutabakat zaptının İran-Çin ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağı umutlarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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