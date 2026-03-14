İran ve Bae'de Petrol Altyapısına Yakın Saldırılar Ekonomik Riskleri Artırdı

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı saldırıları sonucu ortaya çıkan çatışmalar, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kritik petrol altyapısına yakın bölgelerde yaşanan saldırılarla devam ediyor. Enerji altyapılarının hedef alınması, bölgesel güvenlik ve ekonomik etkileri artırma endişelerini güçlendiriyor.

(ANKARA) - İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar üçüncü haftasına girerken, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) kritik petrol altyapısına yakın bölgelerde son 24 saatte gerçekleşen saldırılar ekonomik riskleri artırdı.

ABD'nin, gece düzenlenen saldırılarda İran'ın Harg (Kharg) Adası'ndaki 90'dan fazla askeri hedefin vurulduğunu açıklamasının ardından, BAE'deki Füceyre Limanı'nda bulunan Orta Doğu'nun en büyük petrol tesislerinden birinin yakınından yoğun siyah dumanların yükseldiği bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nın hemen dışında yer alan liman, gemilerin boğazdan geçmeden yakıt ikmali yapabilmesi nedeniyle küresel enerji taşımacılığında stratejik bir konum olarak görülüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği saldırıya uğrarken, Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor.

Son günlerde düzenlenen saldırıların enerji altyapılarını doğrudan hedef haline getirmesi ve Hürmüz boğazından geçişlerin durma noktasına gelmesi savaşın bölgesel güvenliğin yanı sıra ekonomi üzerindeki etkilerini daha da artırabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.

Kaynak: ANKA
