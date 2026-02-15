Haberler

İranlı yetkili, ABD ile müzakerelerde enerjide ortak yatırım alanları gibi ekonomik başlıkların ele alındığını söyledi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi, ABD ile yapılan müzakerelerde enerji, petrol ve gaz sahaları gibi ekonomik başlıkların ele alındığını söyledi. Ayrıca, dondurulmuş İran mal varlıklarının serbest bırakılmasının da müzakerelere dahil olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi, ABD ile müzakerelerde enerji, ortak petrol ve gaz sahaları, madencilik yatırımları ve uçak alımı gibi ekonomik başlıkların ele alındığını belirtti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Kanberi, 2015'teki anlaşmada ABD'nin ekonomik fayda sağlamadığını belirterek, bu kez anlaşmanın kalıcı olması için Washington'ın da hızlı ve yüksek getirili alanlarda kazanç elde edebilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kanberi ayrıca, İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasının da müzakerelerin parçası olduğunu ve bu sürecin kademeli ya da tek seferde gerçekleşebileceğini belirtti.

