Haberler

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi: Silahlı gruplarla kararlılıkla mücadele edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, silahlı yıkıcı gruplara ve ülke güvenliğini tehdit edenlere karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca aileleri, çocukların sosyal medya üzerindeki tehlikeli akımlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, silahlı yıkıcı gruplarla ülkede güvenliği ve huzuru bozanlara karşı kararlılıkla mücadele edileceğini duyurdu.

İran Devlet Televizyonu'na göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi??????? ülkedeki protestolara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, çocukların sosyal medya üzerindeki tehlikeli akımlara kapılmaması hususunda ailelerin dikkatli olması gerektiği belirtilirken, "Silahlı yıkıcı gruplarla ülkede güvenliği ve huzuru bozanlara karşı kararlılıkla mücadele edilecek." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, kamu kurumları, emniyet mensupları ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime karşı yasal çerçevede mücadele edileceği mesajı yer aldı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı