İran Petrol İhracatı Artıyor

TAHRAN, 4 Eylül (Xinhua) -- İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, petrol ihracatlarının, ülkenin mevcut takvim yılının ilk 4 ayına denk gelen 21 Mart-22 Temmuz 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla aylık olarak yaklaşık 630.000 varil arttığını söyledi.

Petrol Bakanlığı'na bağlı Shana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Paknejad, ülkenin başkenti Tahran'da çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada ham petrol satışında herhangi bir zorluk yaşamadıklarını söyledi.

Mevcut petrol üretim ve ihracat seviyelerine ilişkin ayrıntıları belirtmeyen Paknejad, üretim kapasitesini, Mart 2029'a kadar günlük 4,8 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Washington'ın 2018'de resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı olan İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden sonra ABD'nin İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerine uyguladığı yaptırımlar artış görülmüştü. İran, bu yaptırımlara karşın petrol ihracatında artış kaydetti.

Ulusal Petrokimya Şirketi CEO'su Hasan Abbaszade de İran'ın 21 Mart-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında 32 milyon ton petrokimya ürünü ürettiğini söyledi. Shana'nın haberine göre bu ürünlerden 13 milyon tonu ihraç edilerek 5,5 milyar ABD doları gelir elde edildi.