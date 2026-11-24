İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan 2 tankerde yangın çıktığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınlarına çarpan 2 petrol tankerinde meydana gelen patlamaların ardından yangın çıktığını açıkladı. Yangının, mayınlara çarpan tankerlerdeki patlamalar sonrası başladığı belirtildi.
İran Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınlarına çarpan 2 petrol tankerinde meydana gelen patlamaların ardından yangın çıktı
Kaynak: AA