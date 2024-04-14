İran, İsrail'e hava saldırısı düzenledi

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Bu operasyonun nedeni siyonist rejimin İran'ın kırmızı çizgilerini aşmasıydı. Operasyonun amacına ulaştığını düşünüyoruz ve operasyonu sürdürme gibi bir niyetimiz yok. Ama siyonist rejim karşılık verirse bir sonraki operasyonumuz çok daha büyük olacak" açıklamasını yaptı.

İran, dün gece saatlerinde 300'den fazla insansız hava aracıyla İsrail'e hava saldırısı düzenledi. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in 1 Nisan 2024'te Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya misilleme olarak yapıldığı açıklandı.

İran Devlet Haber Ajansı İRNA'nın haberine göre İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, operasyonun tamamlandığını bildirdi. Bagheri açıklamasında, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Bu operasyonun nedeni Siyonist rejimin İran'ın kırmızı çizgilerini aşmasıydı. Operasyonun amacına ulaştığını düşünüyoruz ve operasyonu sürdürme gibi bir niyetimiz yok. Ama Siyonist rejim karşılık verirse bir sonraki operasyonumuz çok daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.