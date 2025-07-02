İran-İsrail Çatışmaları Nedeniyle Türkiye'ye Dönecek Uçaklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran- İsrail çatışmaları nedeniyle İran'da kalan uçakları, Türkiye'ye geri getireceklerini belirterek, "Gerekli bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şiraz'daki THY'ye ait uçak ile Tahran ve Şiraz'da bulunan Pegasus Hava Yollarına ait 4 uçak ülkemize dönecek." ifadesini kullandı.

???????Uraloğlu, sosyal medya hesabından, İran-İsrail çatışmaları nedeniyle İran'da kalan uçakların, Türkiye'ye getirilmesine dair yürütülen çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin paylaşım yaptı.

İran-İsrail çatışmaları nedeniyle İran'da kalan uçakları, Türkiye'ye geri getireceklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün, İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda, özel uçuş izinleri alınarak, ekiplerimizi taşıyan uçaklar bu sabah İran'a hareket etti. Türk Hava Yollarına (THY) ait 1 uçağımız Şiraz'a, Pegasus'a ait 2 uçağımız ise Tahran ve Şiraz'a ulaştı. Gerekli bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Şiraz'daki THY'ye ait uçak ile Tahran ve Şiraz'da bulunan Pegasus Hava Yollarına ait 4 uçak ülkemize dönecek."

Uraloğlu, bölgedeki ekiplerin ve uçakların güvenliği için ilk günden itibaren gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için İranlı yetkililer ile iletişimi devam ettirdiklerini vurguladı.