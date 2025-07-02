İran-İsrail Çatışmaları Nedeniyle Türkiye'ye Dönecek Uçaklar

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran-İsrail çatışmaları nedeniyle İran'da kalan Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait uçakların Türkiye'ye geri getirileceğini açıkladı. Gerekli bakım çalışmalarının ardından uçaklar ülkemize dönecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran- İsrail çatışmaları nedeniyle İran'da kalan uçakları, Türkiye'ye geri getireceklerini belirterek, "Gerekli bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şiraz'daki THY'ye ait uçak ile Tahran ve Şiraz'da bulunan Pegasus Hava Yollarına ait 4 uçak ülkemize dönecek." ifadesini kullandı.

???????Uraloğlu, sosyal medya hesabından, İran-İsrail çatışmaları nedeniyle İran'da kalan uçakların, Türkiye'ye getirilmesine dair yürütülen çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin paylaşım yaptı.

İran-İsrail çatışmaları nedeniyle İran'da kalan uçakları, Türkiye'ye geri getireceklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün, İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda, özel uçuş izinleri alınarak, ekiplerimizi taşıyan uçaklar bu sabah İran'a hareket etti. Türk Hava Yollarına (THY) ait 1 uçağımız Şiraz'a, Pegasus'a ait 2 uçağımız ise Tahran ve Şiraz'a ulaştı. Gerekli bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Şiraz'daki THY'ye ait uçak ile Tahran ve Şiraz'da bulunan Pegasus Hava Yollarına ait 4 uçak ülkemize dönecek."

Uraloğlu, bölgedeki ekiplerin ve uçakların güvenliği için ilk günden itibaren gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için İranlı yetkililer ile iletişimi devam ettirdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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