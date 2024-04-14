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İran'ın İsrail'e saldırısı püskürtüldü

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İran'ın saldırısına yönelik paylaşımda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Engelledik. Püskürttük. Birlikte kazacağız" dedi.

İran Devlet Haber Ajansı IRNA, Lübnan Hizbbulahı tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerinin tamamına onlarca Katyuşa füzesi fırlatıldığını, savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde de İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını ve tamamlandığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak "Engelledik. Püskürttük. Birlikte kazacağız" dedi.

Öte yandan İsrail'in istihbarat kurumu Mossad ise "İsrail, Hamas'la savaşın tüm hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için var gücüyle çalışmaya devam edecektir ve 133 rehinenin Gazze'den dönmesi için ters çevrilmemiş taş bırakmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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