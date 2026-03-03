İran: Hürmüz Boğazı'ndan Petrol İhracatına İzin Vermeyeceğiz
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine izin vermeyeceklerini duyurdu. Cebbari, ordunun gerektiğinde müdahale edeceğini belirtti.
Cebbari pazartesi günü İran'ın devlete ait IRIB televizyonuna verdiği demeçte, ordunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine karşı harekete geçeceği uyarısında bulundu.
