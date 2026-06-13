İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Azizi'den "Hürmüz Boğazı" mesajı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'nın yönetilmesi planının, petrolün millileştirilmesi gibi kalıcı bir girişim olduğunu söyledi.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) konuşan Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Meclisinde hazırlanan, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemelerinin yer aldığı yeni yönetim planına ilişkin yasa tasarısının tam ve eksiksiz olduğuna vurgu yapan Azizi, şunları kaydetti:

"(Basra) Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması ve gelişmesine ilişkin hazırlanan plan petrolün millileştirilmesi gibi kalıcı bir girişimdir."

Azizi ayrıca, ülkesinin tehditlere karşı milli çıkarlar temelinde karşılık verdiğini ve bölgede akıllıca politikalar takip ettiğini söyledi.