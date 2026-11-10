İran Hükümet Sözcüsü, 430 milyon metreküp gaz açığına karşı tasarruf çağrısı yaptı

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ülkede 430 milyon metreküp doğal gaz açığı olduğunu ve tüketimin artması halinde gaz kesintilerine gidilebileceğini bildirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhacirani, Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında enerji tesislerinin gördüğü zarar nedeniyle gaz üretim kapasitesinde 230 milyon metreküp düşüş olduğunu aktaran Muhacirani, "Ülkede 430 milyon metreküp doğal gaz dengesizliği var. Dengesizlik kavramı, arz ve talep akışları arasındaki farkı ifade eder. Bu fark önceki yıllarda yaklaşık 300 milyon metreküptü ancak ülkeye yönelik düşman saldırıları ve doğal gaz rafinerilerine verilen hasar, kapasitede 230 milyon metreküp daha azalmaya neden oldu. Bu kapasitenin 100 milyon metreküpünü daha tekrar faaliyete geçirebilmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Buna karşılık tesislerin yeniden inşası için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Muhacirani, "Bazı şehirler, özellikle kuzeydoğu kuzeydekiler de dahil olmak üzere, doğal gaz tedarik ağının sonunda yer alıyor. Bu nedenle şebeke basıncında bir düşüşle karşılaşabiliriz." dedi.

Tahran ve ülkenin diğer bölgelerinde gaz tüketiminde tasarruf yapılması gerektiğini vurgulayan Muhacirani, "Bu koşulların üstesinden gelebilmek için hep birlikte tasarruf etmeliyiz. Tahran'da tüketim oranı artarsa gaz kısıtlamaları ve kesintileri yaşanması ihtimali var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA