İran'da Petrokimya Tesisine Saldırı

(ANKARA) - İran'ın güneyindeki Kuzistan eyaletinin Valisinin Yardımcısı Valiollah Hayati ülkenin güneyinde büyük bir petrokimya kompleksi ve şirketin saldırıya uğradığını açıkladı.

İran'ın güneyindeki Kuzistan eyaletindeki Mahşehr petrokimya kompleksi ABD ve İsrail'in bugünkü saldırılarında hedef alındı. Eyalet Valisinin güvenlikten sorumlu yardımcısı Hayati, Bandar İmam petrokimya şirketinin de hedef alındığını ve saldırılarda şu ana kadar beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güneyindeki her iki tesis de petrol ve doğal gazdan türetilen ürünlerin hem üretildiği hem de Basra Körfezi üzerinden ihracat edildiği önemli merkezler arasında yer alıyor.

İran'ın Petrokimya Özel Ekonomik Bölgesi Kurumu tarafından yapılan açıklamada da sanayi bölgesindeki çalışanların tahliye edildiği ve olası kimyasal kirlilik sızıntısının "çevredeki şehirler için tehlike oluşturmadığı" ifade edildi.

