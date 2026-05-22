İran Petrol Bakanı: "Yakıtı verimli kullanma konusunda hala halkın desteğine ihtiyacımız var"

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınan enerji tesislerini hızla toparladıklarını ancak yakıtın verimli kullanımı için halkın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Paknejad, ülkedeki yakıt kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Paknejad, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar sırasında Tahran'daki bazı doğal gaz tesisleri, depolama tankları ve yakıt tedarik zincirini hedef aldığını hatırlattı.

Kaybedilen tesislerin çoğunun hızla geri kazandırıldığını söyleyen Paknejad, "40 günlük savaşta kaybettiklerimizin çoğunu hızla geri kazandık ancak yakıtı verimli kullanma konusunda hala halkın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
