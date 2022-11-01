İran Dışişleri: İran, Rusya ile 6,5 Milyar Dolar Değerinde Gaz Sözleşmeleri İmzaladı

TAHRAN, 1 Kasım (Xinhua) -- Yarı resmi Fars Haber Ajansı Pazartesi günü, İran ve Rusya'nın gaz sektöründe işbirliği için yaklaşık 6,5 milyar ABD doları değerinde sözleşmeler imzaladığını duyurdu.

TAHRAN, 1 Kasım (Xinhua) -- Yarı resmi Fars Haber Ajansı Pazartesi günü, İran ve Rusya'nın gaz sektöründe işbirliği için yaklaşık 6,5 milyar ABD doları değerinde sözleşmeler imzaladığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Safari'nin Fars'ta yer alan açıklamasına göre, bu yeni anlaşmalar, İran Ulusal Petrol Şirketi ile Rus Gazprom arasında Temmuz ayında imzalanan ve kısa süre önce sözleşmelere dönüşmeye başlayan 40 milyar dolar değerindeki mutabakat zaptı kapsamında yapıldı.

Safari, mutabakat zaptının kalan kısımlarının da bir ay içinde sözleşmeye dönüşmesini umduğunu belirterek, bu konuda müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.

İranlı diplomat, ülkesi ile Rusya arasındaki gaz takası anlaşmasının da sonuçlanmakta olduğunu, netleşmeyen tek başlığın Rus gazını İran'a göndermek için seçilecek bir aracı ülke olduğunu kaydetti.

İran'ın planının, kendi gazını dış pazarlara ihraç ederken Rusya gazını ithal etmek olduğunu söyleyen Safari böylece gazı İran'ın güney bölgelerinden kuzeyine aktarma maliyetlerini azaltarak ülkesine fayda sağladığını vurguladı.

Safari, ortak projenin İran ve Rusya ile Türkmenistan ve Azerbaycan gibi aracı ülkeler arasındaki siyasi dayanışmayı da artıracağını bunun da bölgede politik istikrara, güvenliğe ve barışa katkı sağlayacağını belirtti.

Safari, İran Petrol Bakanı Cevad Uci'nin Ekim ayında Rusya'ya yaptığı ziyarette görüşülen petrol ve petrol ürünlerinin takasına dair sözleşmenin ayrıntıları üzerinde de iki ülkenin önümüzdeki günlerde anlaşmaya varacağını kaydetti.

Safari, iki ülkenin petrol takası müzakerelerinde yıllık 10 milyon tonluk hedefe odaklandığını söyledi.