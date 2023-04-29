İran Dışişleri Bakanı: Ortadoğu'da Yeni Bir İşbirliği Aşaması Başladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'nde basın toplantısına katılan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 28 Nisan 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

BEYRUT, 29 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yakın zamanda Ortadoğu ülkeleri arasında gerçekleşen yakınlaşmadan övgüyle bahsederek bölgenin yeni bir işbirliği aşamasına geçtiğini söyledi.

Lübnan'a düzenlediği resmi ziyaretin sonunda Cuma günü Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Emir Abdullahiyan, "Yakın zamandaki siyasi gelişmeler, bölgenin yeni bir işbirliği aşamasına girdiğini kanıtlıyor. Bu bölgedeki halkların ve ülkelerin işbirliği aracılığıyla kalkınma, istikrar ve güvenliği gerçekleştirebileceklerine inanıyorum" diye konuştu.

İranlı bakan, Çin'in aracılık ettiği İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmadan kaynaklanan yeni siyasi gelişmelerin hızlı olduğunu ve yeni ve farklı bölgesel girişimlere ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Bakan, bunun sonucunda İran'ın bölgede yabancı askeri üslerin bulunmasına karşı çıktığını dile getirdi.

Basın toplantısına katılmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'ne gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 28 Nisan 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Emir Abdullahiyan, İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın, iki ülkeyi ve tüm bölgeyi olumlu etkileyeceğini söyledi.

Bakan, bölgedeki ülkeler arasındaki yakınlaşmanın, İran ve Suudi Arabistan'ın önümüzdeki günlerde Riyad ve Tahran'daki büyükelçiliklerini yeniden açmak üzere birlikte çalışma kararına ve iki ülke arasında karşılıklı diplomatik ziyaretler düzenleme planına da yansıdığını vurguladı.

Bakan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kardeş ve komşu ülkeler ile açıklık ve işbirliğini, dış politika önceliği haline getirdiğini belirtti.

Emir Abdullahiyan, son bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Çarşamba günü resmi ziyaret kapsamında Lübnan'a geldi ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah ile bir araya geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 28 Nisan 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Basın toplantısına katılmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'ne gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 28 Nisan 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)