İran Dışişleri Bakanı, savaşın Amerikan halkı üzerinde artan ekonomik maliyetlerine dikkati çekti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik politikalarının Amerikan ekonomisine artan maliyetlerine dikkat çekerek, benzin fiyatları, borsa, borç ve faiz oranlarındaki yükselişin önlenebilir olduğunu belirtti.

Erakçi, ABD'nin ülkesine yönelik "tercih savaşının" Amerikan halkı üzerinde artan ekonomik maliyetlerine dikkati çekerek, "Bunların hepsi önlenebilirdi." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Washington yönetiminin İran'a karşı politikalarının Amerikan ekonomisine yansımalarına değindi.

"Amerikalılara, İran'a karşı tercih savaşının hızla yükselen maliyetlerini yüklenmeleri gerektiği söyleniyor." ifadelerini kullanan Erakçi, "Benzin fiyatlarındaki artış ve borsa balonunu bir kenara bırakın. Gerçek acı, ABD borçları ve mortgage faiz oranları yükselmeye başladığında başlayacak. Otomobil kredisi gecikmiş borçları zaten 30 yılın en yüksek seviyesinde. Bunların hepsi önlenebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, paylaşımında ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişi gösteren bir grafiğe de yer verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
