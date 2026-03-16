İran: Tahran'da yakıt depolarını vuran İsrail, savaş suçundan yargılanmalıdır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve yargılanması gerektiğini vurguladı. Bu eylemin ekolojik yıkıma neden olduğunu ve bölge sakinlerinin sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve yargılanması gerektiğini belirtti.

Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalamasının uluslararası hukukun ihlali ve ekolojik yıkım olduğunu dile getiren Erakçi, bu eylemin bölge sakinlerinin uzun vadede sağlık ve yaşam kalitesi açısından zarar görmelerine neden olacağını belirtti.

Toprak ve yer altı sularının kirlenmesinin nesiller boyu sürecek etkilere yol açabileceğine dikkati çeken Erakçi, "İsrail savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 8 Mart'ta başkent Tahran'daki petrol depolarını vurmuş, çıkan yangın sonrasında kenti siyah bulut kütlesi kaplamıştı. Ardından gökyüzünden yağan kül, sokaklar ve araçların üzerinde zift tabakası oluşmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur

NATO'yu açık açık tehdit etti: Bunu yapmazlarsa sonu çok kötü olacak
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek

İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
'Öldü' denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı

"Öldü" deniyordu, ortaya çıktı! Altı parmak sorusu da yanıt buldu
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı

Murat Kaytaz, Sergen Yalçın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
İran'dan Doha ve Dubai için saldırı uyarısı: Terk edin

İran'dan iki şehir için saldırı uyarısı: Terk edin