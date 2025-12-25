İran Dışişleri Bakanı, "snapback" mekanizmasının iddia edildiği kadar etkili olmadığını öne sürdü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, snapback mekanizmasının (tetik mekanizması) uygulamasının ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği algısı yapıldığını ancak uygulamanın iddia edildiği kadar etkili olmadığını ileri sürdü.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İsfahan'da iş dünyası temsilcileriyle yapılan toplantıda konuşan Arakçi, snapback mekanizmasının etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırım gerçeğini kabul etmeliyiz. Ancak yaptırımlar altında da bir ülkenin yönetilebileceğini kabul etmeliyiz. Yaptırımların iç zayıflıkları gidermek için yarattığı fırsatların farkındayız.

Snapback hakkında ortaya atılan söylemler, gerçekte olduğundan çok daha olumsuzdu. Asıl amaç korku oluşturmak ve ekonomiyi psikolojik olarak felç etmekti. Oysa snapback, iddia edilen etkiye sahip değildi."

İran'ın henüz komşuluk potansiyelini ve diplomasi kapasitesinin tamamını kullanmadığına dikkati çeken Arakçi, yaptırımlardan şikayet etme hakkına sahip olmadıklarını söyledi.

Arakçi, İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmanın İran tarihinde kalıcı bir deneyim bıraktığını söyleyen Arakçi, İran halkının direniş ve onur yolunu tercih ettiğini belirtti.

İsrail'in, İran'ın birkaç gün içinde teslim olacağı yönünde beklenti içerisine girdiğini vurgulayan Arakçi, "Düşman 12 günlük direnişte geri çekilen taraf oldu. Hatta acil ateşkes çağrısında bulundular. Bu teslim olmaktan başka anlam taşımıyordu." dedi.

İran ile Batı arasında nükleer anlaşma sağlanamaması üzerine 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya, Tahran'a yaptırımları geri getirebilme imkanına sahip snapback mekanizmasını devreye sokmuştu.