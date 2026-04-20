Haberler

İran'dan savaş sonrası, Türkiye'ye ilk uçak seferinin yarın gerçekleştirilmesi planlanıyor

Güncelleme:
ABD ve İsrail saldırıları sonrası duran uluslararası uçak seferleri yeniden başlıyor. İran Sivil Havacılık Kurumu, Meşhed-İstanbul seferinin yarın sabah gerçekleştirileceğini duyurdu.

ABD ve İsrail saldırılarına hedef olan İran'dan, uzun bir aradan sonra, Türkiye'ye ilk uçak seferinin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İran'da online uçak bileti satışı yapan internet sitelerine göre, İran'da uluslararası uçak seferleri tekrar başlıyor.

İran Sivil Havacılık Kurumu'nun Meşhed Havalimanı'ndan uluslararası uçak seferlerine ilişkin bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhed- İstanbul seferinin salı günü yerel saatle 07.00'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a başlattığı saldırılarda, bazı havalimanları hasar görürken, ülkede tüm uçak seferleri durmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

Merkez Bankası'nda sürpriz ayrılık! Sivri dilli isim sessizce gitti
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Kayıp kadın, filtreli fotoğrafları yüzünden uzun süre bulunamadı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Romanya'da George Hagi dönemi başladı

Merakla beklenen imzayı sonunda attı
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü

Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü