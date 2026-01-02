İran: ABD'nin İran halkıyla ne ölçüde dayanışma içinde olduğunu anlamak için geçmişe bakmak yeterli

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki protestolar hakkındaki açıklamasına tepki göstererek, Washington yönetiminin İran halkıyla ne ölçüde dayanışma içinde olduğunu anlamak için geçmişe bakmanın yeterli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın "İran göstericileri öldürürse ABD onların yardımına koşacaktır" açıklamasına tepki gösterdi.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "ABD'li politikacıların İran halkını kurtarmak için ortaya koyduğu girişimlerin geçmişini incelemek bile ABD'nin İran halkıyla ne ölçüde dayanışma içinde olduğunu anlamak için yeterli." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Bekayi, ABD'nin geçmiş yıllarda İran'a yönelik girişimlerine işaret etti.

ABD'yi, İran petrolünün millileştirilmesine büyük katkı sunan Muhammed Musaddık'ın 1953 yılında başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına neden olan darbeyi organize etmekle suçlayan Bekayi, Washington'un 1988 yılında da içinde sivillerin yer aldığı İran yolcu uçağını düşürdüğünü ifade etti.

Bekayi ayrıca, ABD'nin İran-Irak savaşında Saddam Hüseyin'i desteklediğini ve daha sonraki süreçte İsrail ile birlikte İranlıların öldürülmesine katkı sunduğunu öne sürdü.

ABD'nin İran'ın altyapısını hedef alan saldırılar düzenlediğini kaydeden Bekayi, İranlıların sorunlarını kendi arasında çözeceğini ve dış müdahalelere izin vermeyeceğini belirtti.

Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.