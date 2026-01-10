Londra'da düzenlenen İran'daki protestolara destek eyleminde İran Büyükelçiliğindeki bayrak indirildi

İran'ın Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen İran'daki protestolara destek eyleminde bir kişi, elçilik balkonuna tırmanarak İran bayrağını indirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi, İran rejiminin devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye ve İran'daki protestolara destek amacıyla bir araya geldi.

İsrail destekçisi Stop the Hate (Nefreti Durdur) grubu da "İngiltere'deki İranlılar iki yıldır en karanlık zamanlarımızda bizim yanımızda durdu. Şimdi bizim sıramız. Özgür İran için ayağa kalkın. Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) yasaklayın." mesajıyla eylem çağrısı yaptı.

Bu çağrıya karşılık verenlerin yanı sıra İran'da 1979'da devrilen Pehlevi hanedanının lideri Rıza Pehlevi ile Şahlık rejimi destekçilerinin de katıldığı eylemde İsrail bayrakları ile devrim öncesinde kullanılan aslanlı ve güneşli İran bayrakları yer aldı.

Londra'nın Kensington bölgesindeki eylemde bir protestocu, İran'ın Londra Büyükelçiliği balkonuna tırmanarak İran bayrağını indirdi.

Eylemci, indirdiği bayrak yerine devrim öncesinde kullanılan İran bayrağını asarken, Londra Metropolitan Polisi, elçilik mülküne izinsiz giriş nedeniyle bir kişinin gözaltına alındığını, bir kişinin ise arandığını duyurdu.

Polis ayrıca bir başka eylemcinin acil servis çalışanlarına saldırı suçlamasıyla gözaltına alındığını ve eyleme 500 ile 1000 arasında protestocunun katıldığını açıkladı.

Londra Polisi, büyükelçilik önündeki polis sayısının da artırıldığını bildirdi.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün "dışarı çıkmayın" uyarısı yapılmıştı.