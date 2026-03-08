ABD-İsrail'in petrol depolarına saldırıları nedeniyle Tahran'da kişisel kartla yakıt alım kotası düşürüldü
İran devlet televizyonunun Tahran Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail'in Tahran ve Elburz eyaletlerinde petrol depolarına saldırıları Tahran'da yakıt alımında kısıtlamaya yol açtı.
Buna göre Tahran vilayetinde istasyonlarda kişisel kartla yakıt kotası 30 litreden 20 litreye düşürüldü.
ABD-İsrail, dün gece Tahran ve Elburz eyaletlerinde petrol depolarını hedef almıştı.