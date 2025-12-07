Haberler

İran, Umman Körfezi'nden İsfahan'a Tuzdan Arındırılmış Deniz Suyu Taşıyacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, su kıtlığını gidermek amacıyla Umman Körfezi'nden İsfahan'a tuzdan arındırılmış deniz suyu taşıyacak 800 km uzunluğundaki boru hattı projesinin açılışını gerçekleştirdi. Proje, ülkenin su stresini azaltmayı hedefliyor.

TAHRAN, 7 Aralık (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yerel endüstrilerdeki su kıtlığını gidermek amacıyla, Umman Körfezi'nden İran'ın merkezindeki İsfahan kentine tuzdan arındırılmış deniz suyu taşıyacak büyük boru hattı projesinin açılışını cumartesi günü gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 800 km uzunluğundaki boru hattı projesi, İsfahan merkezli özel şirket Mübarek Çelik Şirketi'nin önemli desteğiyle iki yıl boyunca 291,6 milyon ABD doları yatırımla hayata geçirildi.

Temmuz ayı başında tamamlanan projenin, İran'ın merkezinden geçen, bir zamanlar bereketli olan ancak büyük ölçüde kuruyan ünlü Zayandehrud nehrine olan bağımlılığı azaltması bekleniyor.

Açılış töreninde konuşan Pezeşkiyan, endüstriyel kalkınmanın doğrudan denize erişimi olan güney kıyı bölgelerine kayması gerektiğini belirterek, ülkenin su sıkıntısının çözüleceğine olan güvenini dile getirdi.

Kar amacı gütmeyen küresel bir araştırma kuruluşu olan Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün 2023 raporuna göre, İran "her yıl aşırı su stresi yaşayan" 25 ülke arasında yer alıyor.

Uzmanlar, ülkenin su stresi için şiddetli kuraklık, kötü yönetim ve tarımda sürdürülemez su kullanımı gibi nedenleri gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

Adliyedeki tarihi soygunda çok sayıda kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs Stadyumu'nun İnşaatı devam ediyor! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek

O şehrimize muhteşem stat! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek
Pencereden çarşafla inerken gören hırsız sandı, gerçek çok başka çıktı

Pencereden çarşafla inerken gören hırsız sandı, gerçek çok başka çıktı
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim

Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! Türkiye'den 2 il ilk 10'da

İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! İlk 10'da 2 ilimiz var
19 Mayıs Stadyumu'nun İnşaatı devam ediyor! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek

O şehrimize muhteşem stat! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı

İyilik yaptığını zannederken skandala imza attı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Trafik polisinin açığa alınmasıyla ilgili Şamil Tayyar'dan çarpıcı açıklama

Tüm gün konuşulan görüntülerle ilgili açıklaması çarpıcı
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.