İran, Umman Körfezi'nden İsfahan'a Tuzdan Arındırılmış Deniz Suyu Taşıyacak

TAHRAN, 7 Aralık (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yerel endüstrilerdeki su kıtlığını gidermek amacıyla, Umman Körfezi'nden İran'ın merkezindeki İsfahan kentine tuzdan arındırılmış deniz suyu taşıyacak büyük boru hattı projesinin açılışını cumartesi günü gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 800 km uzunluğundaki boru hattı projesi, İsfahan merkezli özel şirket Mübarek Çelik Şirketi'nin önemli desteğiyle iki yıl boyunca 291,6 milyon ABD doları yatırımla hayata geçirildi.

Temmuz ayı başında tamamlanan projenin, İran'ın merkezinden geçen, bir zamanlar bereketli olan ancak büyük ölçüde kuruyan ünlü Zayandehrud nehrine olan bağımlılığı azaltması bekleniyor.

Açılış töreninde konuşan Pezeşkiyan, endüstriyel kalkınmanın doğrudan denize erişimi olan güney kıyı bölgelerine kayması gerektiğini belirterek, ülkenin su sıkıntısının çözüleceğine olan güvenini dile getirdi.

Kar amacı gütmeyen küresel bir araştırma kuruluşu olan Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün 2023 raporuna göre, İran "her yıl aşırı su stresi yaşayan" 25 ülke arasında yer alıyor.

Uzmanlar, ülkenin su stresi için şiddetli kuraklık, kötü yönetim ve tarımda sürdürülemez su kullanımı gibi nedenleri gösteriyor.