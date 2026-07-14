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İran Cumhurbaşkanı: Tahran ve Moskova Tek Taraflılığı Reddediyor

İran Cumhurbaşkanı: Tahran ve Moskova Tek Taraflılığı Reddediyor
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Enerji Bakanı ile görüşmesinde bağımsız ülkelerin tek taraflı politika ve yaptırımlara karşı işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

TAHRAN, 14 Temmuz (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran, Rusya ve dünyadaki diğer bağımsız ülkelerin tek taraflılığı ve bazı devletlerin kendi iradelerini başkalarına dayatma girişimlerini kabul etmediğini söyledi.

Pezeşkiyan pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyev ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Pezeşkiyan, görüşmede bazı ülkelerin bağımsız devletleri teslim olmaya zorlamak amacıyla tek taraflı politikalara, baskıya ve yaptırımlara başvurmasını eleştirdi.

Bağımsız ülkeler arasındaki bilimsel, endüstriyel ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, bu tür bir işbirliğinin tek taraflı baskı ve yaptırımların etkisini azaltmaya yardımcı olabileceğini ve daha adil bir uluslararası düzenin önünü açabileceğini belirtti.

İran ile Rusya arasındaki stratejik anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması çağrısında da bulunan Pezeşkiyan, ortak projelerin hayata geçirilmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rusya'yı İran'ın "stratejik ortağı ve güvenilir dostu" diye nitelendiren Pezeşkiyan, iki ülkenin enerji, petrol, doğalgaz, petrokimya, sanayi ve ticaret gibi alanlarda geniş işbirliği potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Pezeşkiyan ayrıca İran lideri Mücteba Hamaney'in Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladığını dile getirdi.

Tsivilyev ise İran ile ortak projeleri hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, İran'ın bağımsız tutum sergilemesini ve dış baskılara direnmesini takdirle karşıladıklarını söyledi.

ABD yaptırımları altında bulunan İran ve Rusya, son yıllarda ABD'nin kısıtlamalarına karşı koymak amacıyla siyasi ve ekonomik ilişkilerini genişletiyor.

Kaynak: Xinhua
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