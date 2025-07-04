İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan EİT Zirvesi için Azerbaycan'a gitti

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Hankendi kentine hareket etti. Pezeşkiyan, zirvede konuşma yapacak ve bazı ülke liderleriyle görüşecek.

Iran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, 17. EİT Zirvesi'ne katılmak için Azerbaycan'ın Hankendi kentine hareket etti.

EİT Zirvesi'nde konuşma yapacağı açıklanan Pezeşkiyan'ın bazı ülke liderleriyle de bir araya geleceği aktarıldı.

İsrail'in, 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren, İran'a yönelik saldırılarından bu yana Pezeşkiyan, ilk defa bir yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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