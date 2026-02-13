İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: "Düşman, İran'a dışarıdan baskı içeriden yıkım politikası uyguluyor"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların siyasi amaçlara hizmet ettiğine vurgu yaparak ülkesinin dışarıdan baskı, içeriden ise yıkım politikasına maruz kaldığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre İslami, Meşhed'de düzenlenen "3. Özel Eğitim Kursu"nun açılış töreninde konuştu.

İslami, bölgenin sahip olduğu enerji kaynakları sebebiyle uzun yıllardır "sömürgeci güçlerin" hedefinde olduğuna atıf yaparak "Düşman, kalıcı stratejisi olarak İran'a dışarıdan baskı içeriden yıkım politikası uyguluyor ve bunun için tüm araçları kullanıyor." dedi.

1979 yılında İran'dan ayrılan "güçlerin" tekrar İran'a dönme niyeti taşıdığını savunan İslami, ülkesinin, dünyada petrol ve gaz rezervleri açısından ikinci sırada bulunduğunu ve İran'ın da içerisinde bulunduğu bölgenin büyük ekonomik fırsatlar sunmasından dolayı ilgi çektiğini belirtti.

İslami, 2015 yılında İran'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu 5+1 ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşmayla ilgili de değerlendirmede bulundu.

Ülkesinin 25 yıl boyunca müzakere yürüttüğünü ve bu çabaların sonucunda nükleer anlaşmanın imzalandığını ifade eden İslami, "Onlar bu anlaşmaya tahammül edemediler ve yükümlülüklerine bağlı kalmadılar." diyerek ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekildiğini ve İran'ı durdurmak için yaptırımları tekrar devreye soktuğunu kaydetti.

İslami ayrıca, ülkesindeki nükleer araştırmaların tamamen yerli unsurlarla gerçekleştirildiğini ve hiçbir ülkenin kendilerine nükleer ürün satmadığını öne sürdü.

Kamuoyunda sık sık dile getirilen "İran nükleer silah peşinde" şeklindeki algının gerçeği yansıtmadığını iddia eden İslami, bu konunun belirli çevreler tarafından kasıtlı olarak gündemde tutulduğunu ve nükleer silah yapma amacı taşımadıklarını söyledi.