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İran: ABD'nin yaptırımlarına rağmen petrol ihracatımız kesintisiz devam ediyor

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İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD'nin 60 günlük yaptırım muafiyetini sona erdirme kararına rağmen petrol ihracatının kesintisiz devam ettiğini ve bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD'nin 60 günlük yaptırım muafiyetini sona erdirme kararına rağmen petrol ihracatlarının kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paknejad, İran petrolünün ihracatına ilişkin bilgi verdi.

İran'ın, ABD'nin yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için yıllardır petrol ihracatına yönelik mekanizmalar kurduğunu belirten Paknejad, Tahran ile Washington arasında varılan mutabakat zaptında 60 günlük petrol ihracatı muafiyeti tanınmasına rağmen eski mekanizmaları bozmadıklarını dile getirdi.

Söz konusu mekanizmaları kullanmaya devam ettiklerini aktaran Paknejad, ABD'nin verdiği taahhüde uymadığını ve petrol ihracatı muafiyetini sona erdirerek mutabakat zaptının 10. maddesini ihlal ettiğini belirtti.

Paknejad, "Petrol ihracatının devamı için öngörülen yapılar korunduğu için, ülkenin petrol ihracat süreci eskisi gibi devam ediyor ve şükürler olsun ki bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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