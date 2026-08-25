İran'dan ABD'ye: Ekonomik savaş egemenlikleri hedefliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü ekonomik savaşın yalnızca İran'ı değil, tüm ülkelerin ulusal egemenliğini hedef aldığını savundu.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin "İran'ın ekonomik kader günü geldi" açıklamasında bulunduğunu belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik girişimini eleştiren Bekayi, bunun yalnızca İran'la sınırlı bir mesele olmadığını ve uluslararası hukukun temel ilkelerini tehdit ettiğini dile getirdi. Bazı ülkelerin bu girişime karşı tutumuna da değinen Bekayi "Bu hukuksuz girişime koşulsuz itaat edenler 'sorun yok' diyebilir. Ama bir dakika; aslında büyük bir sorun var." ifadelerini kullandı.

İranlı Sözcü, bir ülkenin diğer devletleri, bankaları, ekonomik işletmeleri, limanları ve havalimanlarını Washington'ın taleplerine uymak ya da bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalmak arasında seçim yapmaya zorlamasının, artık yalnızca İran'la ilgili bir mesele olmadığının altını çizdi.

Bekayi, bunun uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel kurallarını tehdit ettiğini vurgulayarak, devletlerin egemen eşitliğine ve halkların kendi kaderini tayin hakkına saygının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA