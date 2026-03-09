İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Harrazi'den savaşın "ekonomik acıları" uyarısı Açıklaması

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, İran'ın bölgede ABD ile uzun bir savaşa hazır olduğunu ve "bu savaşın ekonomik acılarla sona erebileceğini" belirterek, "Bu savaş devam ederse, baskı artacak ve diğer ülkelerin (bu duruma) müdahale etmekten başka seçeneği kalmayacak." dedi.

Konsey Başkanı ve İran liderinin danışmanı Harrazi, CNN'e verdiği röportajda, "ABD'yi çatışmadan geri adım atmaya ikna etmek" için Körfez ülkelerinin Washington yönetimine baskı yapması gerektiğini savundu.

Harrazi, İran'ın ABD ile uzun bir savaşa hazır olduğunu vurgulayarak, "Ekonomik baskı, diğer ülkelerin Amerikalıların ve İsraillilerin İran'a karşı saldırganlığının sona ermesini garanti altına almak için müdahale etmelerini sağlayacak ölçüde artmadıkça, başka bir çözüm yolu yok." dedi.

ABD ile olası bir diplomasi fırsatı için "alan görmediklerini" kaydeden Harrazi, "Çünkü (ABD Başkanı) Donald Trump kandırıyor ve verdiği sözleri tutmuyor. Bunu iki müzakere döneminde yaşadık. Müzakereler sürerken bize saldırdı." diye konuştu.

Harrazi, savaşın ekonomik acılarla sona erebileceğini belirterek, "Bu savaş, enflasyon, enerji kıtlığı açısından diğerleri üzerinde büyük ekonomik baskı oluşturuyor. Bu savaş devam ederse, baskı artacak ve diğer ülkelerin (bu duruma) müdahale etmekten başka seçeneği kalmayacak." ifadesini kullandı.

Mücteba Hamaney'in İran'da yeni lider olarak seçilmesinin ardından İran ordusu ve liderliğin "tek bir bütün" olarak hareket edeceğini vurgulayan Harrazi, "İran liderinin sorumluluğu, İran'ın savunma kapasitesini yönetmek, bu nedenle Hamaney bunu yaptığı gibi yeni lider de bunu yapacaktır." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.