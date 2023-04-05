İran 8 Yılın Ardından Bae'ye Büyükelçi Atadı

TAHRAN, 5 Nisan (Xinhua) -- İran, sekiz yıllık aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) büyükelçi atadı.

TAHRAN, 5 Nisan (Xinhua) -- İran, sekiz yıllık aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) büyükelçi atadı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın Salı günü bildirdiğine göre, Abu Dabi'ye atanan diplomatın Reza Ameri olduğu açıklandı. Ameri, görevlendirilmeden önce İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı İranlı göçmenler ofisi genel müdürü olarak görev yapıyordu.

Ameri ayrıca Cezayir, Sudan ve Eritre'de İran adına büyükelçilik görevini yürütmüştü.

BAE, 2016 yılında Suudi Arabistan'ın İran ile diplomatik bağlarını kesmesini takiben, Tahran ile ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü.

BAE, 2022'nin Eylül ayında İran büyükelçisini yeniden görevlendirdi.