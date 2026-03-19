Iraklılar, savaş korkusu ve gerilim altında bayrama hazırlanıyor

Ramazan Bayramı arifesinde Iraklılar, artan bölgesel gerilimler ve ülkedeki saldırılar nedeniyle temkinli bekleyiş içinde bayram hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadim başkent Bağdat'taki gergin ortama rağmen, bayramın geleneksel atmosferi tamamen kaybolmuş değil.

Bağdat'ın merkezi "Karrade" bölgesindeki alışveriş merkezleri ve pazarlar, yeni kıyafetler, tatlılar ve bayram ihtiyaçlarını almak isteyen ailelerle dolup taşıyor.

Aileler, sınırlı da olsa çocuklara bayram sevincini yaşatmaya çalışıyor.

Ancak bu hareketlilik, halkın içindeki endişeyi gizleyemiyor. Son dönemdeki güvenlik gelişmeleri ve bölgedeki gerilim, birçok kişinin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Vatandaşlar, olası bir çatışmanın ülkenin istikrarını ve bayram günlerindeki güvenliği etkileyebileceğinden kaygı duyuyor.

"İnsanlar gergin, korkuyor"

Bayram hazırlıklarının her zaman olduğu gibi sürdüğünü ifade eden Cihad Rubayi, "Alışveriş için geldiğimiz pazarda araçlarımızı park edecek yer bulamıyoruz. Herke bayram alışverişi yapıyor. Savaş olsa da biz 20 yıldır bu duruma alışığız." dedi.

Bağdat'ta yaşayan Envar Musevi de, şunları kaydetti:

"Gerçek bir savaş var, insanlar gergin, korkuyor ve olayları endişeyle izliyor. Alım gücü de azalmış durumda. Bazıları sadece temel ihtiyaçlarını satın alıyor. Irak toplumu genel olarak bayram alışverişinden ziyade, evde gıda ve petrol stoku tedarik etmekle meşgul. Irak'ta da savaş kapıda."

"İran-ABD ve İsrail savaşı Irak'ı etkiledi ve pazardaki alım gücü azaldı." diyen Mustafa Nazım da, bayram alışveriş heyecanının eskisi gibi olmadığını söyledi."

Nazım, "Ortam gergin, evine bile İHA düşebiliyor. İnsanlar zaten elektrik kesintilerine karşı pazardan petrolle çalışan lamba satın alıyor. Durumumuz kötüden daha kötüye gidecek. Yolda yürürken, araba kullanırken ve evinde oturuyorken bile ölebiliyorsun. Bayram falan yok." diye konuştu.

Öte yandan Irak emniyet birimleri, bayram süresince şehirlerin, pazarların ve ibadethanelerin korunması için özel planlar hazırlıyor.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı, sahadaki güçlerin teyakkuz seviyesinin yükseltildiği görülüyor.