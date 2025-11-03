Haberler

Irak'ta Türkiye ile Tarihi Su Anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Es-Sabah gazetesi, Türkiye ile yapılan tarihi su anlaşmasını 'stratejik bir dönüm noktası' olarak değerlendirerek, anlaşmanın Irak-Türkiye ortaklığını güçlendirdiğini ve su kıtlığıyla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Irak'ta devlete bağlı Es-Sabah gazetesi, Türkiye ile yapılan tarihi su anlaşmasını manşetten vererek bunu "stratejik bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Söz konusu anlaşma, Es-Sabah gazetesinin manşetinde "Irak-Türkiye ortaklığını güçlendiren su anlaşması" ifadesiyle yer aldı.

Gazetede, anlaşma "su yönetiminde stratejik bir dönüm noktası" şeklinde nitelendirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma, hükümetin su kıtlığıyla mücadele etmek ve kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla yürüttüğü kapsamlı stratejik sürecin bir sonucudur. Anlaşma, ortak projeler aracılığıyla su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor."

Bağdat'ta dün gerçekleştirilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlık etmişti.

Anlaşma Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.