Irak'ta 'İmar ve Kalkınma İttifakı' Kuruldu

Irak'ta 'İmar ve Kalkınma İttifakı' Kuruldu
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde, kasım ayında yapılacak parlamento seçimlerine katılmak üzere 'İmar ve Kalkınma İttifakı' kuruldu. İttifak, ulusal ekonominin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışacak.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde, bazı siyasi hareketlerin de yer aldığı "İmar ve Kalkınma İttifakı" isimli seçim ittifakı kuruldu.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre, Irak'taki bazı siyasi parti ve hareketler, kasım ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerine katılmak üzere Başbakan Sudani liderliğinde "İmar ve Kalkınma İttifakı"nı kurdu.

İttifak'tan yapılan yazılı açıklamada, "Halkımıza verdiğimiz söz doğrultusunda, devlet kurumlarının varlığını ve egemenliğini korumak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve hükümetin başlattığı imar ve reform programını tamamlamak amacıyla bu ittifak kurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

İttifakın, ulusal ekonominin güçlendirilmesi, stratejik projelerin tamamlanması, altyapının geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi, güvenlik ve istikrarın korunmasına odaklanacağı belirtildi.

İttifakta yer alan siyasi oluşumların da Sudani'nin partisi olan Furateyn Akımı, Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad'ın Ulusal Sözleşme İttifakı, eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu, Kerbela Valisi Nusayif Hatibi'nin başını çektiğini Yaratıcılık İttifakı, Çalışma Bakanı Ahmed Esedi'nin lideri olduğu Sümer Diyarı Topluluğu, Nesiller Topluluğu ve Ulusal Çözümler İttifakı olduğu bilgisi verildi.

Irak'ta parlamento seçimleri 11 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sudani liderliğindeki ittifak seçime yönelik ilk siyasi ittifak oldu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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