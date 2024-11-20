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Irak'ta 37 Yıl Sonra Genel Nüfus Sayımı Başladı

Irak'ta 37 Yıl Sonra Genel Nüfus Sayımı Başladı
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Irak'ta, Kürt Bölgesel Yönetimi dahil tüm ülkeyi kapsayan genel nüfus sayımı 37 yıl aradan sonra başladı. İki gün sürecek sayımda Kerkük'te 5 bin 600 memur görev alıyor ve ev ziyaretleri yapılarak veriler güncelleniyor.

Irak'ta 37 yıl sonra ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) illeri dahil tüm ülkeyi kapsayan ve 2 gün sürecek genel nüfus sayımı başladı.

???????Irak Planlama Bakanlığı Kerkük Nüfus Sayımı Müdürü Mustafa Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genelinde olduğu gibi Kerkük'ün tamamında da nüfus sayımının başladığını söyledi.

Yaklaşık 4 gün önce aile bilgilerini almaya başladıklarını belirten Ekrem, bugünden itibaren evleri ziyaret ederek daha önce aldıkları bilgileri incelediklerini aktardı.

Ekrem, Kerkük'te iki gün boyunca sürecek ev incelemeleri için 5 bin 600 memurun görevlendirildiğini dile getirdi.

Kerkük'ün nüfusunun yaklaşık bir milyon 800 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Ekrem, kentin güncel nüfusunun bu sayımla birlikte netleşeceğini söyledi.

Irak'ta her 10 yılda bir yapılması gereken nüfus sayımı, ABD'nin ülkeyi işgal ettiği 2003 yılından sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı düzenlenemedi.

Ülkede bugün ve yarın devam edecek genel nüfus sayımı için 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Nüfus sayımının, bütçe, kalkınma projeleri, meclis ve vilayet meclisi sandalyeleri gibi birçok konuyu etkilemesi bekleniyor.

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek sayımda, etnik ve mezhebi sorular yer almayacak.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
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