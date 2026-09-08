Irak Meclis Başkanı Halbusi, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ortak basın toplantısında konuştu:

Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi, Türkiye ve Irak arasında gerçekleştirilecek "Kalkınma Yolu Projesi"nin Irak açısından stratejik bir konu olduğunu söyledi.

Irak Meclis Başkanı Halbusi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Meclis'te düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede çok önemli ve stratejik konulara değindiklerini söyleyen Halbusi, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM tarafından onaylanmasının önemine işaret etti. Halbusi, "Bu konu çok önemli. Hem Türkiye için hem bölge için hem çevredeki diğer ülkeler için Türkiye'yi çevreleyen ülkeler için." dedi.

Halbusi, Irak'ta devlet otoritesi dışındaki silahların devlet kontrolüne alınması için çalışma yaptıklarını vurgulayarak, bu konunun ulusal bir konu olduğunu aktardı.

"Biz istiyoruz ki bütün bölgemiz artık terörsüz bir bölge olsun. Silahlı gruplar görülmesin. Bu konu gerçekten bütün ülkelerin istikrarını yakından ilgilendirmektedir. İran'ın, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin." diyen Halbusi, Kurtulmuş ile bu konulara da değindiklerini kaydetti.

Kalkınma Yolu Projesi

Halbusi, Türkiye-Irak arasında bir çerçeve anlaşmasının imzalandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İki ülke arasında gerçekleşecek Kalkınma Yolu Projesi stratejik bir konu bizim için. Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerle Irak petrolünü gönderebilmek, sevk edebilmek için yeni kapılar aramaktadır. Ovaköy-Fişhabur Sınır Kapısı bizim için büyük önem teşkil edecektir. Petrol boru hatının da anlaşmasını uzattık. Çerçeve anlaşması bu konuda büyük rol oynayacaktır iki ülke arasında."

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile su konusunu da ele aldıklarını belirten Halbusi, konun Irak açısından stratejik olduğunu kaydetti.

Halbusi, suyun rasyonel kullanımı ve bu konuda yeni teknolojilerin kullanılması konusunda Türk firmalarının katkı sağlayacağını dile getirdi.

2025'te iki ülke arasında 17 milyar dolar ticaret hacmine ulaştıklarını aktaran Halbusi, önümüzdeki yıllarda bunu 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Halbusi, Türk yatırımcıların Irak'a girişi konularında kolaylıkların sağlanması için çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA