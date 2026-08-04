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Irak'tan Petrol Sevkiyatı Açıklaması: Sorumluluk Alıcıda

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Irak Petrol Bakanlığı, petrol ihracatının devam edeceğini ancak ihraç edilen petrolün sevkiyatının alıcıların sorumluluğunda olduğunu açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığı, petrol ihracatının devam edeceğini ancak ihraç edilen petrolün sevkiyatının alıcıların sorumluluğunda olduğunu açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Selim el- Rukabi, ham petrol satışlarının devam edeceğini ancak petrolün sevkiyat ve taşımacılığından tamamen alıcı tarafın sorumlu olduğunu belirtti.

Irak limanlarından çıktıktan sonra ham petrolün sevkiyatından bakanlığın sorumlu olmayacağını vurgulayan Rukabi, Petrol Bakanlığı bünyesindeki petrol şirketlerinin taşıma araçlarının bulunmadığını ifade etti.

Rukabi, bu mekanizmaya göre, petrol sevkiyatı ve izledikleri güzergahların bakanlık veya satıcı şirketin sorumluluğunun limanlara kadar olduğunu belirterek, "Ham petrolün limanlarda tankere yüklenmesiyle birlikte sorumluluk sona eriyor ve alıcıya geçiyor." dedi.

Tankerlerin limandan ayrıldıktan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini dile getiren Rukabi, sevkiyat sırasında izlenen rotalar veya gerekli izinlerin alınması konusunda herhangi bir sorumluluk taşımadıklarını hatırlattı.

Taşınan petrolün sevkiyat rotalarının küresel takip sistemleri aracılığıyla izlendiklerini aktaran Rukabi, Irak Petrol Pazarlama Şirketi SOMO'nun ise sevkiyatların belirlenen rafinerilere ulaşıp ulaşmadığını takip ettiğini ifade etti.

Bazı tankerlerin milyonlarca varile ulaşan ham petrol taşıdığını ve bunun büyük sevkiyat ve sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Rukabi, petrol satışlarının dünyada kademeli olarak iyileştiğin söyledi.

Kaynak: AA
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