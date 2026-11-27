Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, 2008-2025 yıllarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden gerçekleştirilen petrol kaçakçılığı nedeniyle ülkenin yaklaşık 100 milyar dolar zarara uğradığını belirtti.

Irak resmi ajansı INA'ya konuşan Abbudi, uluslararası sınırların kontrol altına alınması ve yasa dışı sınır geçişlerinin kapatılmasına yönelik operasyonların kaçakçılıkla mücadeleyi amaçladığını söyledi.

Petrol kaçakçılığına karışan tüm taraflar hakkında yasal işlem başlatılacağını vurgulayan Abbudi, Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) dışında gerçekleştirilen ve gelirleri devlet hazinesine aktarılmayan petrol ihracatının kaçakçılık kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

Abbudi, "IKBY üzerinden 2008-2025 yılları arasında gerçekleştirilen petrol kaçakçılığı nedeniyle ülke yaklaşık 100 milyar dolar zarara uğradı." dedi.

Başbakan Ali ez-Zeydi'nin petrol kaynaklarının korunması, usulsüzlüklerin önlenmesi ve ülkenin doğal zenginliklerinin çıkar gruplarının eline geçmesinin engellenmesi konusunda açık talimatlar verdiğini belirten Abbudi, IKBY halkının korunmasının da hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Abbudi, Zeydi'nin vilayetler arasında ayrım gözetmediğini ve Zaho'dan Basra'ya kadar tüm Iraklıların haklarını savunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA