Irak Cumhurbaşkanı Amedi, tarım arazilerinin yarısından fazlasının kaybedildiğini söyledi

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Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, iklim değişikliğinin ülkesinde ciddi sonuçlara yol açtığını belirterek, bundan dolayı tarım arazilerinin yüzde 50'sinden fazlasını kaybettiklerini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Amedi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) 11. oturumunda konuşma yaptı.

Amedi, Irak'ın iklim değişikliğinin etkilerine yoğun şekilde maruz kaldığını ve iklim değişikliği karşısında kırılganlığı yüksek ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Ülkede son 10 yılda yaşanan çevresel sorunlara dikkati çeken Amedi, "Hızlanan iklim değişikliği nedeniyle tarım arazilerimizin yüzde 50'sinden fazlasını kaybettik ve çölleşme daha önce görülmemiş boyutlara ulaştı." dedi.

Amedi, geçim kaynaklarının ortadan kalkması nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı yerlerden zorunlu olarak göç ettiğini de belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı ayrıca özellikle bataklıklar ve ovalardaki doğal yaşam alanlarının bozulduğunu, kuşların tarihsel yaşam alanlarını terk ettiğini aktardı.

Su kaynağı sıkıntısı

Irak'ın ciddi şekilde su kaynağı sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Amedi, bilimsel tahminlere göre ülkedeki su açığının 2040 yılına kadar toplam su ihtiyacının yüzde 20'sine ulaşabileceğini, bunun da gıda güvenliğini ve toplumsal istikrarı tehlikeye attığını dile getirdi.

Amedi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası finansman desteğinin yetersiz kaldığını belirterek Dünya Bankası raporunda ortaya konulan ihtiyaçlara rağmen Irak'ın son 10 yılda uluslararası kaynaklardan sınırlı miktarda finansman alabildiğini ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Amedi, "Kayıp ve Zarar Fonu'nun etkinleştirilmesini, kırılgan ülkelerin yeşil finansmana herhangi bir engel ve bürokratik işleme takılmadan erişiminin kolaylaştırılmasını yeniden talep ediyoruz." dedi.

Irak'ın, Paris İklim Anlaşması'na bağlılığını sürdüreceğini ve iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası konferanslara aktif katılım sağlayacağını belirten Amedi, ülkenin Ulusal Katkı Beyanı'nın (NDC) güncellendiğini ve 2035 yılına kadar uzatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA