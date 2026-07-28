Irak Başbakanı Zeydi, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi.

Irak Başbakanı Zeydi'yi taşıyan uçak Ankara'ya ulaştı.

Zeydi'yi Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Zeydi'nin Ankara temasları kapsamında ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: AA