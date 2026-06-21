Haberler

Irak Başbakanı Zeydi, ilk yurt dışı ziyaretini temmuz ayında ABD'ye yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin temmuz ayında ABD'ye gideceği, ekonomik işbirliğinin öncelikli olduğu ve Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının aktifleştirilmesinin gündemde olduğu açıklandı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ilk yurt dışı ziyaretini temmuz ayı içerisinde ABD'ye gerçekleştireceği bildirildi.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, yaptığı haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Zeydi'nin temmuz ayı ortasında ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştireceğini ifade eden Abbudi, ABD ile en önemli dosyanın ekonomik işbirliği olduğunu söyledi.

Abbudi, Başbakan Zeydi'nin önümüzdeki dönemde yapılacak parlamento seçimlerine katılmayacağını ve bu anlamda hiçbir siyasi proje veya oluşum içerisinde olmayacağını kaydetti.

Abbudi, Kerkük- Ceyhan ve Kerkük-Banyas petrol boru hattının aktifleştirilmesi konusunun hükümetin öncelikli konuları arasında bulunduğunu vurguladı.

Yabancı petrol şirketlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) tekrar çalışmalarına başlayıp başlamayacağı konusuna da değinen Abbudi, oradaki petrol şirketlerinin çalışmasının bölgesel yönetim memurlarının maaşlarının ödenmesini olumlu etkileyeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü

Baba-oğul tartışmasında kan aktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
YKS öncesi kimliğini evde unuttu: Motosikletli zabıta önce nüfus müdürlüğüne götürdü; sonra sınava yetiştirdi

YKS öncesi kimliğini evde unuttu: Motosikletli zabıta imdadına yetişti
Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga

En mutlu günleri olacaktı! Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü