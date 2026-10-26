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Irak Başbakanı Zeydi, Amman'da Ürdün Başbakanı Hassan'la ticaret ve yatırımı görüştü

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Irak Başbakanı Zeydi, Amman'da Ürdün Başbakanı Hassan ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Görüşmede enerji, ekonomi, ticaret ve güvenlik işbirliği ile serbest ticaret bölgesi önerisi ele alındı. Zeydi, Ürdün'ün Irak için stratejik ortak olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, ziyaret ettiği Amman'da Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile enerji, ekonomi, yatırım, ticaret, sanayi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Zeydi, Ürdün'ün Irak için stratejik bir ortak olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak sorunlarla mücadele konusunda koordinasyonun artırılmasının önemini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla serbest ticaret bölgesi kurulması önerisini de gündeme getiren Zeydi, bu adımın karşılıklı ekonomik fayda sağlayacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ele alınırken, Filistin meselesinin önemi, Filistin halkının haklarının güvence altına alınması ve bölgedeki krizlerin diplomatik girişimler ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Irak Başbakanı Zeydi'nin Amman ziyaretinin iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerini yansıttığını belirten Ürdün Başbakanı Hassan, ülkesinin Irak hükümeti ve halkına desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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