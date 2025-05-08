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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani Ankara'ya Geldi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani Ankara'ya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Ankara'ya geldi. Sudani'yi, Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. Bolat, "Türkiye ve Irak olarak, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak, karşılıklı yatırımları artırmak, Kalkınma Yolu Projesi ve yeni sınır kapıları ile bağlantımızı ve ticaretimizi daha da güçlü hale getirmek için yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Ankara'ya geldi. Sudani'yi, Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. Bolat, "Türkiye ve Irak olarak, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak, karşılıklı yatırımları artırmak, Kalkınma Yolu Projesi ve yeni sınır kapıları ile bağlantımızı ve ticaretimizi daha da güçlü hale getirmek için yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı es-Sudani'yi, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Irak Başbakanı Sayın es-Sudani başkanlıklarında gerçekleşecek ikili ve heyetlerarası toplantıların; son yıllarda siyasi, ekonomik, güvenlik ve ticari alanlarda hızla gelişmekte olan Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasına önemli katkılar sağlayacağı inancındayım.

Türkiye ve Irak olarak, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak, karşılıklı yatırımları artırmak, Kalkınma Yolu Projesi ve yeni sınır kapıları ile bağlantımızı ve ticaretimizi daha da güçlü hale getirmek için yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesile ile Irak Başbakanı Sayın es-Sudani'ye ülkemize hoşgeldiniz diyor, ziyaretin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere önemli katkılar yapmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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