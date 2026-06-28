Irak'tan, "ABD ve İran savaşının sona erdirilmesi için katkı sunmaya hazırız" mesajı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinin ABD ve İran ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve iki taraf arasındaki savaşın sona erdirilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Bağdat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, İranlı mevkidaşının ziyaretinin büyük önem taşıdığını belirterek, Irak'ın bölgedeki gerilimlerin sona erdirilmesi için diyalogdan yana olduğunu söyledi.

Hüseyin, İran ile ABD arasında mutabakat zaptı imzalanmış olmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nda savaş ortamının sürdüğünü ifade etti.

Irak'ın savaşları reddettiğini vurgulayan Hüseyin, tüm sorunların müzakereler yoluyla çözülmesini desteklediklerini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının Irak'ın petrol ihracatını durma noktasına getirdiğini belirterek, bunun ülke ekonomisi üzerinde büyük olumsuz etki yarattığını aktardı.

Irak'ın hem ABD hem de İran ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Hüseyin, Bağdat'ın iki taraf arasında savaşın sona erdirilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Bağdat ziyaretinin savaş sonrası gerçekleştirdiği ilk ziyareti olduğunu söyleyerek, ziyaretin temel amacının Irak hükümeti ve halkına teşekkür etmek olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda sürdürüleceğini söyleyen Erakçi, ayrıca, ABD saldırısında öldürülen İran eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'taki kutsal türbelerde cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin mekanizmanın Irak makamlarıyla koordine edileceğini söyledi.

"Hürmüz Boğazı İran'ın yönetiminde" mesajı

İranlı Bakan, Bağdat temaslarında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i Washington ile yürütülen görüşmelerin son durumu ile İran'ın yönetiminde bulunduğunu belirttiği Hürmüz Boğazı dosyasındaki gelişmeler hakkında da bilgilendirdiğini ifade etti.

Erakçi, ABD ile imzaladıkları mutabakat zaptının Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini içerdiğini de sözlerine ekledi.

Erkaçi, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve Meclis Başkanı Heybet Halbusi ile de görüşecek.