İpsala Tarım ve Kültürel Etkinliklerle Gündemde

İpsala Tarım ve Kültürel Etkinliklerle Gündemde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöver denetimleri gerçekleştirerek hasat döneminin sorunsuz geçmesi için çalışmalara başladı. Ayrıca, İpsala'da Kültürel Değerlerimizi Tanıyalım etkinliği düzenlendi.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöverleri denetledi.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler hasat döneminin sorunsuz geçmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Biçerdöver denetimi gerçekleştiren ekipler, biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri ve güvenli çalışma koşullarını kontrol etti.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

Belediye Başkanı Kerman çalışmaları inceledi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, harman yeri hazırlığı çalışmalarını inceledi.

Kapucu Mahallesi'nde ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kerman, projenin çiftçilerin yükünü hafifleteceğini belirtti.

Üreticinin ürününü daha iyi koşullarda değerlendireceğini aktaran Kerman, şunları kaydetti:

"Modern tarımın gerektirdiği altyapıyı sağlamak adına önemli bir adım attık. Harman yerimiz hem çiftçilerimize hem de İpsala ekonomisine büyük faydalar sağlayacak. Projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kültürel Değerlerimizi Tanıyalım etkinliği

İpsala ilçesinde Kültürel Değerlerimizi Tanıyalım etkinliği yapıldı.

İpsala Kaymakamlığı himayelerinde, İpsala Belediyesinin destekleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Saraçilyas Hamamı'nda düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

Kaymakam Ömer Sevgili, etkinliğin kültürel değerlerin tanıtılması ve yaşatılması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Etkinliğe İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

Kritik temas! Erdoğan İran Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
İstanbul'daki kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

Kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.