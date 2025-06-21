İpsala Tarım ve Kültürel Etkinliklerle Gündemde

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöverleri denetledi.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler hasat döneminin sorunsuz geçmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Biçerdöver denetimi gerçekleştiren ekipler, biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri ve güvenli çalışma koşullarını kontrol etti.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

Belediye Başkanı Kerman çalışmaları inceledi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, harman yeri hazırlığı çalışmalarını inceledi.

Kapucu Mahallesi'nde ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kerman, projenin çiftçilerin yükünü hafifleteceğini belirtti.

Üreticinin ürününü daha iyi koşullarda değerlendireceğini aktaran Kerman, şunları kaydetti:

"Modern tarımın gerektirdiği altyapıyı sağlamak adına önemli bir adım attık. Harman yerimiz hem çiftçilerimize hem de İpsala ekonomisine büyük faydalar sağlayacak. Projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kültürel Değerlerimizi Tanıyalım etkinliği

İpsala ilçesinde Kültürel Değerlerimizi Tanıyalım etkinliği yapıldı.

İpsala Kaymakamlığı himayelerinde, İpsala Belediyesinin destekleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Saraçilyas Hamamı'nda düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

Kaymakam Ömer Sevgili, etkinliğin kültürel değerlerin tanıtılması ve yaşatılması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Etkinliğe İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.