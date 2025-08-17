İpsala'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' Programı Düzenlendi

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İpsala'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında talep ve öneriler dinlendi.

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, program kapsamında ilçede ziyaretlerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Koncagül, talep ve önerileri de dinledi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir de ziyaretlerde yer aldı.

