İp yumağına gizlediği 11 Cumhuriyet altınını torunları yanlışlıkla sokağa attı, işçi buldu - Haberler

OSMANİYE'den bir yakınının düğünü için Adana'da yaşayan oğlunun evine gelen Nuhuya Önal'ın (82) içine 11 Cumhuriyet altını gizlediği ip yumağı, torunları tarafından sokağa atıldı. Altınlarını kaybettiğini fark eden Önal, fenalık geçirdi. Sokağı süpürürken yumağı bulan temizlik işçisi Ömer Kaplan (47), altınları Önal'ın kızı Nurten Çelik'e teslim etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Nuhuya Önal, 21 Mayıs'ta bir yakınının düğününe katılmak için oğlu Mehmet Akif Önal'ın (40) evine geldi. Önal'ın çantasında taşıdığı içinde 11 Cumhuriyet altınını sakladığı ip yumağını alan torunları, bir süre oynadıktan sonra sokağa attı. Önal, evine döndükten sonra altınlarının kaybolduğunu fark edince fenalık geçirdi. Oğlu, apartmanın çevresinde altınları aradı ancak bulamadı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ömer Kaplan'ı, bu örnek davranışından dolayı tebrik edip, çeyrek altın hediye etti.