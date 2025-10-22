IOC'den Endonezya'ya Sportif Yaptırım: Vize Vermeyen Ülkeye Cezalar

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'yı olimpiyatlardan men eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Endonezya hükümetinin Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrail heyetine vize vermemesinin ardından soykırım yapan ve Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'i koruyarak Endonezya'ya yönelik kararlar aldı.

Endonezya hükümetinin Cakarta'da düzenlenen 53. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrailli sporculara vize vermemesinin ardından, IOC Yönetim Kurulu bir araya geldi.

Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran IOC, İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasında sorun görmezken İsrailli atletleri men eden Endonezya'ya yönelik bazı kararlar aldığını duyurdu.

IOC tarafından yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında şu kararlar alındı:

"Endonezya Ulusal Olimpiyat Komitesi ile gelecekte yapılacak Olimpiyat Oyunları, Gençlik Olimpiyat Oyunları, Olimpiyat etkinlikleri veya konferanslarının ev sahipliğini yapma konusunda her türlü diyaloğu, Endonezya hükümeti IOC'ye tüm katılımcıların, uyruğuna bakılmaksızın, ülkeye girişine izin vereceğine dair yeterli garantiler verene kadar sonlandırmak. Tüm uluslararası federasyonlara, Endonezya hükümeti tüm katılımcıların, uyruğuna bakılmaksızın, ülkeye girişine izin vereceğine dair yeterli garantiyi uluslararası federasyonlara verene kadar Endonezya'da hiçbir uluslararası spor etkinliği veya toplantısına ev sahipliği yapmamalarını tavsiye etmek."

IOC ayrıca Endonezya Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Jimnastik Federasyonunun yaşanan durumu görüşmek üzere Lozan'daki IOC genel merkezine gelmesini talep etti.

Endonezya hükümeti, 19-25 Ekim arasında düzenlenen Cakarta'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için sporcular ve jimnastik takımı dahil tüm İsrail heyetine, Gazze'deki soykırım nedeniyle vize vermemişti.

