Kocaeli merkezli 29 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 76 zanlı gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden sahte araç kiralama ilanları vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 76 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 82 zanlının yakalanması hedefleniyor.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, internet sitelerinde sahte araç kiralama ilanları oluşturarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 82 zanlının yakalanması için Kocaeli merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2'si başka dosya kapsamında cezaevinde tutuklu bulundukları belirlenen 76 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin 610 lira 41 kuruş hareketlilik yaşandığı belirlendi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHatice Kasım:

Allah bu haramı sevdim ya 102 milyon niye bu kadar kolay geçiyormu insanların parası Daha sıkı denetim lazımdı bunlar kaç senedir yapıyo belli başlı yerlerde yapılsa keşke böyle şehir şehir dolaştırsalar da halkın gözü açılsa

Haber YorumlarıGöktekin Balcı:

Vay vay vay bu tür dolandırıcılıklar her gün artıyor! Avrupada internet denetimi çok sıkı olduğu halde bizde insanlar rahat rahat mağdur oluyor!

Haber YorumlarıMeral Özcan:

Sonunda bu çok virane sahte araç kiralama çetesine operasyon yapılmış çok iyi olmuş polisler tebrik edilsin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

